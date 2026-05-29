Карпин заявил, что игроки сборной выглядели достойно на фоне участника ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
00:21 29.05.2026 (обновлено: 01:02 29.05.2026)
Карпин заявил, что игроки сборной выглядели достойно на фоне участника ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки национальной команды выглядели достойно в товарищеском матче против сборной Египта.
  • Сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1 в товарищеском матче в Каире.
КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки национальной команды выглядели достойно в товарищеском матче на фоне отобравшихся на чемпионат мира египтян.
Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Соперники в последний раз до этого встречались на групповой стадии чемпионата мира 2018 года, тогда россияне одержали победу со счетом 3:1.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Египет
1 : 0
Россия
65‎’‎ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Санкции, естественно, влияют. Для того, чтобы ответить, какой будет наша сборная, надо на международные турниры вернуться. Таких матчей нужно больше. Посмотрели на наших игроков на фоне участника чемпионата мира. Многие игроки выглядели достойно", - сказал Карпин на пресс-конференции.
На просьбу оценить перспективы сборной Египта на предстоящем чемпионате мира Карпин ответил: "Не знаю, кто в группе у Египта, мне сложно сказать".
