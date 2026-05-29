Карпин заявил, что игроки сборной выглядели достойно на фоне участника ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки национальной команды выглядели достойно в товарищеском матче против сборной Египта.

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки национальной команды выглядели достойно в товарищеском матче на фоне отобравшихся на чемпионат мира египтян.

Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Соперники в последний раз до этого встречались на групповой стадии чемпионата мира 2018 года, тогда россияне одержали победу со счетом 3:1.

"Санкции, естественно, влияют. Для того, чтобы ответить, какой будет наша сборная, надо на международные турниры вернуться. Таких матчей нужно больше. Посмотрели на наших игроков на фоне участника чемпионата мира. Многие игроки выглядели достойно", - сказал Карпин на пресс-конференции.