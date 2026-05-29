Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпады главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала, пишет Junge Welt.
- Издание отмечает, что союз рассматривает отсутствие интереса США к Украине как возможность доказать свое влияние на ход событий в украинском конфликте.
- При этом Каллас выдвигает заведомо невыполнимые предварительные условия для переговоров, чтобы не допустить их начала.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выпады главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала, пишет Junge Welt.
"Дилемма, стоящая в этой связи перед ЕС, заключается в следующем: с одной стороны, союз рассматривает нынешнее отсутствие интереса со стороны США к Украине как возможность снова оказаться в центре внимания общественности — и доказать самому себе, что он по-прежнему сохраняет влияние на ход событий в украинском конфликте, — даже если это влияние носит исключительно деструктивный характер. Если бы ЕС был ребенком, подобное поведение можно было бы охарактеризовать как "топанье ногами", — отмечается в статье.
Как пишет издание, глава европейской дипломатии фактически занимается тем, что выдвигает заведомо невыполнимые условия для переговоров, чтобы не допустить их начала.
"Возможно, Кае Каллас пришло время задуматься об уходе с политической арены", — резюмируется в материале.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.