Рейтинг@Mail.ru
"Топает ногами". Дерзкое требование Каллас к России вызвало шок на Западе - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 29.05.2026 (обновлено: 21:41 29.05.2026)
"Топает ногами". Дерзкое требование Каллас к России вызвало шок на Западе

JW: действия Каллас ставят под угрозу начало переговоров ЕС и России

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпады главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала, пишет Junge Welt.
  • Издание отмечает, что союз рассматривает отсутствие интереса США к Украине как возможность доказать свое влияние на ход событий в украинском конфликте.
  • При этом Каллас выдвигает заведомо невыполнимые предварительные условия для переговоров, чтобы не допустить их начала.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выпады главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала, пишет Junge Welt.
Эстонский политик накануне заявила о намерении союза требовать от России военных ограничений в случае начала консультаций по Украине.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
"Это табу". На Западе внезапно высказались о переговорах с Россией
Вчера, 17:42
"Дилемма, стоящая в этой связи перед ЕС, заключается в следующем: с одной стороны, союз рассматривает нынешнее отсутствие интереса со стороны США к Украине как возможность снова оказаться в центре внимания общественности — и доказать самому себе, что он по-прежнему сохраняет влияние на ход событий в украинском конфликте, — даже если это влияние носит исключительно деструктивный характер. Если бы ЕС был ребенком, подобное поведение можно было бы охарактеризовать как "топанье ногами", — отмечается в статье.
Как пишет издание, глава европейской дипломатии фактически занимается тем, что выдвигает заведомо невыполнимые условия для переговоров, чтобы не допустить их начала.
"Возможно, Кае Каллас пришло время задуматься об уходе с политической арены", — резюмируется в материале.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
"Плюнул в лицо". В Польше разразился скандал из-за выходки Зеленского
Вчера, 15:23
 
В миреРоссияКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияГерхард ШредерУкраинаГерманияВладимир ПутинЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала