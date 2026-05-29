Мендель обрушилась на Каллас после ее требования к России

- Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, раскритиковала требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России.
- Она обвинила Каллас в нежелании мирного урегулирования конфликта.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России.
"Все, что угодно, лишь бы не было мира... Интересно, умирали ли эстонцы так же, как украинцы?" — написала она в соцсети X.
Накануне Каллас заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные заявления Каллас абсурдом.
