Экс-премьер Италии заявил об отсутствии условий для вступления Украины в ЕС

РИМ, 29 мая – РИА Новости. Для вступления Украины в Евросоюз нет условий, присоединение новых стран без пересмотра функционирования ЕС является нецелесообразным решением, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте.

"Украина не может сейчас вступить в Европу , для этого нет условий. Существует серьезная проблема: Европа из 27 государств-членов исчезла, не имеет голоса и не добирается до решения международных кризисов", - заявил он журналистам в Риме

Политик подчеркнул, что в Европе "существует политический дефицит", который отражается на правилах работы объединения.

"Включать новые страны без пересмотра существующих рамок - нецелесообразное решение", - считает Конте

По его словам, для вступления в Евросоюз необходим длительный и сложный процесс законодательной адаптации, примером чему являются балканские страны.

"Присоединение Украины сейчас не стоит на повестке дня", - подчеркнул Конте.

Он отметил, что Европе нужно сосредоточиться на насущных проблемах и спланировать будущее, не прибегая к поспешным мерам.

"Для Украины и других стран мы можем рассмотреть статус привилегированного партнера, пользующегося взаимной выгодой", - добавил он.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.