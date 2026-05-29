Экс-премьер Италии заявил об отсутствии условий для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 29.05.2026
16:17 29.05.2026
Экс-премьер Италии заявил об отсутствии условий для вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что для вступления Украины в Евросоюз нет условий.
  • Он подчеркнул, что включение новых стран в ЕС без пересмотра существующих рамок является нецелесообразным решением.
  • По мнению Конте, для Украины можно рассмотреть статус привилегированного партнера Евросоюза.
РИМ, 29 мая – РИА Новости. Для вступления Украины в Евросоюз нет условий, присоединение новых стран без пересмотра функционирования ЕС является нецелесообразным решением, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте.
"Украина не может сейчас вступить в Европу, для этого нет условий. Существует серьезная проблема: Европа из 27 государств-членов исчезла, не имеет голоса и не добирается до решения международных кризисов", - заявил он журналистам в Риме.
Политик подчеркнул, что в Европе "существует политический дефицит", который отражается на правилах работы объединения.
"Включать новые страны без пересмотра существующих рамок - нецелесообразное решение", - считает Конте.
По его словам, для вступления в Евросоюз необходим длительный и сложный процесс законодательной адаптации, примером чему являются балканские страны.
"Присоединение Украины сейчас не стоит на повестке дня", - подчеркнул Конте.
Он отметил, что Европе нужно сосредоточиться на насущных проблемах и спланировать будущее, не прибегая к поспешным мерам.
"Для Украины и других стран мы можем рассмотреть статус привилегированного партнера, пользующегося взаимной выгодой", - добавил он.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
