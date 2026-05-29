В Туле завели дело на многодетного отца, истязавшего маленького сына

По предварительным данным, житель Тулы систематически бил сына 2020 года рождения руками, ремнем и другими предметами, неоднократно связывал и изолировал его от общения. В ведомстве отметили, что сейчас ребенка и четверых его братьев изъяли из семьи и для оказания необходимой помощи поместили в специализированные учреждения.