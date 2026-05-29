В Туле завели дело на многодетного отца, истязавшего маленького сына

17:02 29.05.2026 (обновлено: 17:10 29.05.2026)
СК: в Туле многодетный отец регулярно избивал и связывал маленького сына

Мужчина, истязавший малолетнего сына в Туле
  • В Туле многодетный отец систематически избивал и связывал своего сына 2020 года рождения.
  • Ребенка и его братьев изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения.
  • Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Многодетный отец в Туле регулярно избивал и связывал маленького сына, возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего, сообщает следственное управление СК РФ по Тульской области.
По предварительным данным, житель Тулы систематически бил сына 2020 года рождения руками, ремнем и другими предметами, неоднократно связывал и изолировал его от общения. В ведомстве отметили, что сейчас ребенка и четверых его братьев изъяли из семьи и для оказания необходимой помощи поместили в специализированные учреждения.
"Следователем следственного отдела по Зареченскому району города Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении.
По информации СУСК, мужчина арестован.
