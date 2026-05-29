Рейтинг@Mail.ru
В Омской области ищут пару, пропавшую во время прогулки на сапах - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 29.05.2026
В Омской области ищут пару, пропавшую во время прогулки на сапах

В Омской области вторые сутки ищут пропавшую во время прогулки на сапах пару

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пару, пропавшую во время прогулки на сапах, разыскивают на протяжении двух суток.
  • Анатолий Бойко и Ольга Симочкина вышли из дома 25 мая и не вернулись, родственники заявили об их пропаже 27 мая.
ОМСК, 29 май - РИА Новости. Пропавшую в Омской области пару, уплывшую по Иртышу кататься на сапах, разыскивают на протяжении двух суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Сотрудники полиции продолжают поиски 41-летнего Анатолия Бойко и 43-летней Ольги Симочкиной. Пара собиралась отправиться в прогулку по реке Иртыш в Омске на сапах, имея большой опыт подобных заплывов. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и не вернулись.
"Родственники заявили в полицию о пропаже Анатолия Бойко и Ольги Симочкиной 27 мая. С этого момента полиция занимается поисками", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Река Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Новосибирске рассказали о поисках девочки, утонувшей в феврале
Вчера, 10:57
 
ПроисшествияОмская областьИртыш (река)ОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала