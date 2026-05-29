Иранские ПВО задействовали в районе острова Кешм

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны были задействованы на острове Кешм, расположенном в районе Ормузского пролива и Персидского залива на юге Ирана, передает агентство Mehr.
"В пятницу вечером жители сообщили о звуках работы ПВО на острове Кешм", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что причины пока неизвестны.
В свою очередь, агентство Tasnim уточнило, что в районе острова был сбит дрон.