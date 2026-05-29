Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения, заявили в Иране - РИА Новости, 29.05.2026
20:10 29.05.2026 (обновлено: 21:41 29.05.2026)
© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Текст соглашения между Ираном и США подготовлен и находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
  • Ключевыми положениями соглашения являются разблокировка 12 миллиардов иранских активов, полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции движения "Хезболла", после чего Иран готов обсуждать темы ядерной программы и отмены антииранских санкций.
ТЕГЕРАН, 29 мая — РИА Новости. Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на источники.
"Текст соглашения подготовлен и находится на финальных этапах утверждения в Иране, однако окончательное решение все еще не принято", — говорится в публикации.
По данным агентства, ключевым положением названа незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов: до тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Тегеран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди пунктов указано полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции движения "Хезболла".
После выполнения этих условий Иран будет обсуждать ядерные вопросы с отменой введенных против него санкций, резюмируется в статье.
В ночь на четверг агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части исламской республики.
КСИР Ирана в минувший вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удары наносили для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.
Различные СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается ядерная программа ИРИ: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.
