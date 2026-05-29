Бывшее посольство США в Иране расписали антиамериканскими лозунгами

Вход на территорию бывшего посольства США в Иране. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшее здание посольства США в Тегеране превращено в музей «Шпионское логово» и открыто для посещения.

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Бывшее здание посольства США в Тегеране расписали антиамериканскими лозунгами, но никакого ажиотажа вокруг бывшей дипмиссии на фоне буксующего переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас в здании располагается музей "Шпионское логово". При входе посетителей встречает баннер на персидском и английском языках: "Музей шпионского логова (бывшее посольство США ). Открыто каждый день с 08.00 до 18.00".

Стены посольства украшены антиамериканскими и антиизраильскими надписями и концептуальными рисунками, а также плакатами с патриотическими лозунгами.

"Капитуляция перед преступлениями США и Израиля принесет лишь вред и ничего больше", - говорится на одном из плакатов.

Иранское агентство IRNA передавало в апреле, что США нанесли удары в районе своего бывшего посольства в Тегеране

Штаты разорвали дипломатические отношения с Ираном после того, как в ноябре 1979 года посольство и персонал дипмиссии были захвачены иранцами.

Позже здание американской дипмиссии было переделано в музей "Шпионское логово" как символ многолетнего противостояния со Штатами и открыто для посещений.