Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что регулируют число судов, проходящих через Ормуз - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 29.05.2026
В Иране заявили, что регулируют число судов, проходящих через Ормуз

Fars: Иран регулирует число судов, проходящих через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerСуда проходят через Ормузский пролив
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Stringer
Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран ограничивает число судов, проходящих через Ормузский пролив, для предотвращения заторов.
  • За минувшие сутки 24 судна прошли через Ормуз в координации ВМС КСИР и МИД Ирана.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Иран ограничивает число судов, проходящих через Ормузский пролив, для предотвращения заторов, заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Судов, получивших разрешение, больше, но в день может проходить лишь определенное количество судов, чтобы предотвратить заторы", - говорится в заявлении КСИР, которое передает агентство Fars.
Корпус стражей отметил, что за минувшие сутки 24 судна прошли через Ормузский пролив в координации ВМС КСИР и МИД Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом
28 мая, 04:28
 
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала