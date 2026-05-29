В Иране заявили, что регулируют число судов, проходящих через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран ограничивает число судов, проходящих через Ормузский пролив, для предотвращения заторов.
- За минувшие сутки 24 судна прошли через Ормуз в координации ВМС КСИР и МИД Ирана.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Иран ограничивает число судов, проходящих через Ормузский пролив, для предотвращения заторов, заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Судов, получивших разрешение, больше, но в день может проходить лишь определенное количество судов, чтобы предотвратить заторы", - говорится в заявлении КСИР, которое передает агентство Fars.
Корпус стражей отметил, что за минувшие сутки 24 судна прошли через Ормузский пролив в координации ВМС КСИР и МИД Ирана.