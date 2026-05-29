Минюст расширил реестр иноагентов

По данным министерства, Никулин*, Барякина* и Курочкина* распространяли фейки о российских властях и материалы иноагентов. При этом Барякина* и Курочкина* выступали против СВО и распространяли сообщения нежелательных в РФ организаций. Более того, Курочкина* призывала к нарушению целостности РФ, участвовала в антироссийских акциях протеста за пределами страны, является членом координационного совета и выступает в роли спикера нежелательной в РФ организации, отмечает ведомство.