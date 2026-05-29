Минюст расширил реестр иноагентов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Андрея Никулина*, а также писательницу Эльвиру Барякину* и Инну Курочкину*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать девятого мая 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Э.В. Барякина*, И.Ю. Курочкина*, а также А.А. Никулин*", - говорится в перечне.
По данным министерства, Никулин*, Барякина* и Курочкина* распространяли фейки о российских властях и материалы иноагентов. При этом Барякина* и Курочкина* выступали против СВО и распространяли сообщения нежелательных в РФ организаций. Более того, Курочкина* призывала к нарушению целостности РФ, участвовала в антироссийских акциях протеста за пределами страны, является членом координационного совета и выступает в роли спикера нежелательной в РФ организации, отмечает ведомство.
Как рассказали в Минюсте, Барякина* и Курочкина* проживают за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России