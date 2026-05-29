Две россиянки вышли в финал многоборья на ЧЕ по художественной гимнастике

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова вышли в финал личного многоборья на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
В финал вышли 20 лучших спортсменок по сумме трех самых высоких оценок.
Кроме того, Ильтерякова вышла в личные финалы во всех своих упражнениях. Борисова выступит в финале в упражнениях с лентой и булавами. Ева Кононова, выступавшая с булавами, в финал пробиться не смогла.
В командном многоборье сборная России занимает промежуточное четвертое место с 221,200 балла. Первыми идут представительницы Болгарии (227,850), вторыми - итальянки (224,350), третьими - израильтянки (221,300).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. В субботу станут известны призеры в командном многоборье по сумме оценок за восемь упражнений спортсменок, выступающих в личном первенстве, и за два упражнения в группах. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном впервые за пять лет.