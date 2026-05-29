Две россиянки вышли в финал многоборья на ЧЕ по художественной гимнастике

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова вышли в финал личного многоборья на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. В субботу станут известны призеры в командном многоборье по сумме оценок за восемь упражнений спортсменок, выступающих в личном первенстве, и за два упражнения в группах. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном впервые за пять лет.