Рейтинг@Mail.ru
Полиция вернула в костромской храм чудотворную икону, похищенную в декабре - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:59 29.05.2026 (обновлено: 09:55 29.05.2026)
Полиция вернула в костромской храм чудотворную икону, похищенную в декабре

Полицейские вернули в костромской храм похищенную в декабре икону Богородицы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские вернули в храм в Костромской области похищенную чудотворную икону Пресвятой Богородицы.
  • Икона «Скоропослушница», написанная монахами Афонского монастыря в конце XIX века, была продана злоумышленниками коллекционеру из Краснодара.
  • Полицейские изъяли икону у коллекционера и вернули ее в храм.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Полицейские вернули в сельский храм в Костромской области похищенную в декабре прошлого года чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Костромской области мои коллеги вернули в храм чудотворную икону Пресвятой Богородицы, похищенную злоумышленниками", - сообщила Волк в своем канале на платформе "Макс".
По данным МВД, в декабре прошлого года настоятель храма Архангела Михаила в селе Контеево обнаружил, что украдены 11 образов. Среди них – особо чтимая икона "Скоропослушница" с предстоящими святым Великомучеником и Целителем Пантелеимоном и Архангелом Михаилом, написанная монахами Афонского монастыря в конце XIX века специально для этого прихода. Полиция возбудила уголовное дело.
«
"Оперативники уголовного розыска выяснили, что икону "Скоропослушница" злоумышленники продали коллекционеру из Краснодара. Образ они отправили обычной посылкой через службу доставки. Полицейские выехали в командировку и изъяли чудотворную икону", - сообщила Волк.
Она отметила, что настоятель храма сердечно поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за возвращение иконы.
"Следует отметить, что и другие иконы найдены костромскими оперативниками. В ближайшее время они также будут возвращены в храм", - добавила представитель МВД.
По данным ведомства, подозреваемые в совершении этой кражи и еще серии аналогичных преступлений в нескольких регионах России были задержаны полицейскими.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Челябинске задержали подозреваемых в хищении икон из храма
9 января 2025, 18:22
 
РелигияПроисшествияКостромская областьРоссияКраснодарИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала