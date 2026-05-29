Полиция вернула в костромской храм чудотворную икону, похищенную в декабре

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Полицейские вернули в сельский храм в Костромской области похищенную в декабре прошлого года чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Костромской области мои коллеги вернули в храм чудотворную икону Пресвятой Богородицы, похищенную злоумышленниками", - сообщила Волк в своем канале на платформе " Макс ".

По данным МВД, в декабре прошлого года настоятель храма Архангела Михаила в селе Контеево обнаружил, что украдены 11 образов. Среди них – особо чтимая икона "Скоропослушница" с предстоящими святым Великомучеником и Целителем Пантелеимоном и Архангелом Михаилом, написанная монахами Афонского монастыря в конце XIX века специально для этого прихода. Полиция возбудила уголовное дело.

« "Оперативники уголовного розыска выяснили, что икону "Скоропослушница" злоумышленники продали коллекционеру из Краснодара . Образ они отправили обычной посылкой через службу доставки. Полицейские выехали в командировку и изъяли чудотворную икону", - сообщила Волк.

Она отметила, что настоятель храма сердечно поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за возвращение иконы.

"Следует отметить, что и другие иконы найдены костромскими оперативниками. В ближайшее время они также будут возвращены в храм", - добавила представитель МВД.