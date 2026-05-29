16:25 29.05.2026 (обновлено: 16:50 29.05.2026)
Психологи помогли сохранить 46,5 тысяч беременностей, рассказала Голикова

Голикова: психологи помогли сохранить 46,5 тысяч беременностей в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психологическое консультирование в России позволило сохранить 46,5 тысячи беременностей в 2025 году.
  • Показатель сохраненных беременностей вырос на 11,5 % по сравнению с 2024 годом.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Психологическое консультирование в России позволило сохранить 46,5 тысячи беременностей в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Отмечу, что наш опыт, который мы реализуем, и то психологическое консультирование, которое сегодня осуществляется, в прошлом году позволило сохранить 46,5 тысячи беременностей", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Вице-премьер уточнила, что этот показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2024 годом. По ее словам, эффект от такой работы становится заметнее, поэтому механизм психологического консультирования продолжат достраивать.
