Психологи помогли сохранить 46,5 тысяч беременностей, рассказала Голикова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Психологическое консультирование в России позволило сохранить 46,5 тысячи беременностей в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер уточнила, что этот показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2024 годом. По ее словам, эффект от такой работы становится заметнее, поэтому механизм психологического консультирования продолжат достраивать.