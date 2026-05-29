Рейтинг@Mail.ru
Врач развеяла миф о масле гхи - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 29.05.2026
Врач развеяла миф о масле гхи

Гаврилова: масло гхи не сильно отличается от сливочного масла при жарке

© iStock.com / xalanxЖенщина жарит блины
Женщина жарит блины - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© iStock.com / xalanx
Женщина жарит блины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Масло гхи имеет кулинарное преимущество перед сливочным маслом, так как меньше подгорает, но при длительном или интенсивном нагревании также может окисляться, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университет Алина Гаврилова.
  • Масло гхи, как и сливочное масло, богато насыщенными жирными кислотами, избыток которых может влиять на обмен липидов и способствовать увеличению количества атерогенных частиц в крови.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Масло гхи имеет кулинарное преимущество, но это не спасет от окисления, так как это все то же сливочное масло, из которого удалены вода и белок, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университет Алина Гаврилова.
"Производители нередко утверждают, что при нагревании обычного сливочного масла образуется окисленный холестерин, поэтому вместо него лучше использовать масло гхи. Однако важно понимать: по своей основе масло гхи - это то же сливочное масло, из которого удалены вода и молочный белок. Поэтому масло гхи имеет кулинарное преимущество: оно меньше подгорает. Но это не означает, что оно не может окисляться вообще", - сказала она в беседе с интернет-изданием "Газета.Ru".
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Диетолог назвала допустимую порцию сливочного масла
23 мая, 04:43
Гаврилова отметила, что при длительном или интенсивном нагревании процессы окисления также возможны, потому что основа продукта остается жировой, а в составе фактически присутствует сливочный жир.
По мнению врача, утверждение о том, что масло гхи полностью безопасно при жарке и принципиально отличается от сливочного масла с точки зрения влияния на организм, некорректно. Его можно рассматривать как более удобный продукт для приготовления пищи, но не как безусловно полезную замену сливочному маслу.
"Отдельно стоит сказать о насыщенных жирах. Масло гхи, как и сливочное масло, богато насыщенными жирными кислотами. Когда таких жиров в рационе становится слишком много, это может влиять на обмен липидов и способствовать увеличению количества атерогенных частиц в крови. А именно они связаны с риском формирования атеросклеротических бляшек", - добавила она.
Гаврилова подчеркнула, что особенно внимательно к таким продуктам нужно относиться людям, у которых уже есть нарушения липидного обмена, сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска их развития.
Диета - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Врач назвала единственную полезную диету
29 марта, 02:50
 
Здоровье - ОбществоПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала