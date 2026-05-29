Краткий пересказ от РИА ИИ Масло гхи имеет кулинарное преимущество перед сливочным маслом, так как меньше подгорает, но при длительном или интенсивном нагревании также может окисляться, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университет Алина Гаврилова.

Масло гхи, как и сливочное масло, богато насыщенными жирными кислотами, избыток которых может влиять на обмен липидов и способствовать увеличению количества атерогенных частиц в крови.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Масло гхи имеет кулинарное преимущество, но это не спасет от окисления, так как это все то же сливочное масло, из которого удалены вода и белок, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университет Алина Гаврилова.

"Производители нередко утверждают, что при нагревании обычного сливочного масла образуется окисленный холестерин, поэтому вместо него лучше использовать масло гхи. Однако важно понимать: по своей основе масло гхи - это то же сливочное масло, из которого удалены вода и молочный белок. Поэтому масло гхи имеет кулинарное преимущество: оно меньше подгорает. Но это не означает, что оно не может окисляться вообще", - сказала она в беседе с интернет-изданием "Газета.Ru"

Гаврилова отметила, что при длительном или интенсивном нагревании процессы окисления также возможны, потому что основа продукта остается жировой, а в составе фактически присутствует сливочный жир.

По мнению врача, утверждение о том, что масло гхи полностью безопасно при жарке и принципиально отличается от сливочного масла с точки зрения влияния на организм, некорректно. Его можно рассматривать как более удобный продукт для приготовления пищи, но не как безусловно полезную замену сливочному маслу.

"Отдельно стоит сказать о насыщенных жирах. Масло гхи, как и сливочное масло, богато насыщенными жирными кислотами. Когда таких жиров в рационе становится слишком много, это может влиять на обмен липидов и способствовать увеличению количества атерогенных частиц в крови. А именно они связаны с риском формирования атеросклеротических бляшек", - добавила она.