Батыршина назвала победу Заикиной на юниорском ЧЕ невероятно важной

14:38 29.05.2026
Батыршина назвала победу гимнастки Заикиной на юниорском ЧЕ невероятно важной

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Заикина выиграла упражнение с лентой и стала чемпионкой Европы среди юниорок, что позволило вновь услышать гимн России на соревнованиях по художественной гимнастике после долгих лет отстранений.
  • Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина отметила, что российские юниорки выступили прекрасно, несмотря на ошибки в квалификации.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила РИА Новости, что победа россиянки Яны Заикиной на чемпионате Европы среди юниоров является невероятно важной, потому что спустя годы отстранений на соревнованиях в этом виде спорта вновь зазвучал гимн России.
"Наконец, спустя годы отстранений, вчера мы услышали гимн России и увидели флаг. Это невероятное событие - до слез. Яна Заикина выиграла упражнение с лентой, стала чемпионкой Европы среди юниорок. Это было невероятно важно, очень важно. Даже не описать, что вчера творилось. Мы послушали гимн миллиард раз, радовались за всю нашу страну, за нашу сборную. Все девочки большие молодцы и очень старались. Это их первый такой крупный международный старт", - сказала Батыршина.
Также в составе сборной России среди юниорок выступали Ксения Савинова и Ева Чевтаева. Савинова завоевала серебро в упражнении с обручем, а Чевтаева остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место в упражнениях с мячом.
"Ксения - более опытная гимнастка, она выступала уже на клубном чемпионате мира. Она претендовала на золото, но хозяйка соревнований буквально на несколько десятых ее обогнала, и Ксюша выиграла серебро. Что касается Евы, то она остановилась в шаге от пьедестала. Но у нас же субъективный вид спорта, и у меня, например, есть свое мнение, что Ева должна была быть на пьедестале, да и вообще, все наши девочки могли быть выше. Но тут сложно и субъективно. Я не судья, но хорошо разбираюсь и понимаю. У меня вот такое мнение. Не умаляя заслуг соперниц. Девочки вчера выступили очень хорошо", - отметила чемпионка Европы.
"В квалификации было не так хорошо, как в финале: они все пороняли, очень нервно выступали. Но это можно объяснить. Не хватает международных больших стартов, конечно, они вышли впервые на ковер с нашивками России, их объявляют. Это и окрыляет, придает мотивации, но в то же время это накладывает еще больше ответственности, потому что уже все по-настоящему. Девочки юные, по 15 лет, и были эти ошибочки. Но к финалу все собрались и выступили прекрасно", - добавила она.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
