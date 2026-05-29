22:32 29.05.2026
Премьер Северного Рейна-Вестфалии назвал возможную замену Мерца чушью

Премьер Северного Рейна-Вестфалии назвал возможную замену канцлера ФРГ чушью

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр федеральной земли Германии Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст назвал "чушью" сообщения о возможной замене канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
  • Он заявил, что канцлер пользуется его полной поддержкой и может рассчитывать на все отделение ХДС в Северном Рейне-Вестфалии.
БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Германии Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) назвал "чушью" сообщения о возможной замене канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне дискуссий внутри правящего блока ХДС/ХСС, сообщает германское информагентство DPA.
"Чтобы еще раз совершенно ясно сказать: спекуляции последних дней - просто чушь", - заявил Вюст информагентству, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной смене канцлера.
По словам политика, сейчас Германия сталкивается с серьезными вызовами, а Мерц "с большой решимостью" занимается решением задач страны в Европе и мире. Вюст добавил, что канцлер пользуется его полной поддержкой, а также может рассчитывать на все отделение ХДС в Северном Рейне-Вестфалии.
Ранее газета Bild писала, что в руководстве ХДС обсуждают возможность смены Мерца на посту канцлера. В числе возможных кандидатов на его место упоминался и сам Вюст.
