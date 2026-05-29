Желающих служить в армии Германии очень мало, заявил немецкий политик

БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Желающих служить в бундесвере (вооруженных силах ФРГ) на фоне растущей конфронтации с России очень мало, растет популярность движения отказников от воинской службы, заявил РИА Новости политик от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.

В мае в Германии прошли демонстрации школьников против возвращения всеобщей воинской повинности. Так, в Берлине митингующая против милитаризации молодежь призывала федерального канцлера Фридриха Мерца идти на фронт самому.

"Население не то чтобы жаждет служить в армии, у нас сейчас профессиональная армия, не было до последнего времени воинского призыва. Сейчас делаются вот такие робкие шаги введения некого подобия воинского призыва, потому что желающих служить на фоне растущей конфронтации очень мало", - сказал Шмидт

По его словам, на протяжении последних лет никак не удается довести количество военнослужащих бундесвера до 200 тысяч.

"Ради геополитических интересов, хотелок Мерца, никто не собирается там служить. Наоборот, даже сейчас усиливается движение отказников от воинской службы", - указал политик.

Кроме того, Шмидт отметил, что в Германии пытаются манипулировать общественным мнением, убеждая население в том, что Россия может якобы представлять угрозу для Европы

"Мол, сейчас вот с Украиной разберутся и тут же нападут на Европейский Союз. То есть такую страшилку очень часто здесь повторяют, что Россия - "угроза", от России "исходит опасность", мы должны вооружаться, мы должны увеличивать нашу обороноспособность, чтобы противостоять вот этой "растущей угрозе", - рассказал он.

Политик подчеркнул, что одновременно с этим поступает информация, что Украина напрямую замешана в подрыве "Северных потоков", однако правительство Германии не задает вопросы по этому поводу Киеву и не требует компенсации.

"Это все, конечно же, в обществе вызывает недоумение, массу вопросов", - указал Шмидт.

Число отказов от военной службы в армии ФРГ среди молодежи значительно выросло в 2026 году на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, сообщила ранее газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества на запрос издания.