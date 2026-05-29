Гарбузов: КМЗ сертифицировал подъемники для маломобильных граждан

12:35 29.05.2026
Гарбузов: КМЗ сертифицировал вертикальные подъемники для маломобильных граждан

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) получил сертификат соответствия на вертикальные подъемники собственного производства для маломобильных групп населения, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает промышленные предприятия в разработке и внедрении отечественных решений для городской инфраструктуры. Карачаровский механический завод расширяет линейку продукции и развивает направление вертикального транспорта. КМЗ сертифицировал подъемные платформы с вертикальным перемещением, обладающие грузоподъемностью до 500 килограммов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Так, подъемное устройство представляет собой платформу, которая вертикально перемещается между уровнями здания и помогает маломобильным гражданам преодолевать лестничные марши, уточнили в пресс-службе. Например, для подъема от входной группы к лифту. Данная технология может использоваться как в жилых, так и в общественных пространствах.
Ранее Собянин отмечал, что на КМЗ ведется разработка инноваций. Предприятие запустило в серийное производство безредукторные лебедки, которые отличаются низким уровнем шума и вибраций. Начался выпуск скоростных пассажирских лифтов, которые работают со скоростью до четырех метров в секунду. Также запланировано строительство испытательной башни высотой 168 метров и производственного комплекса для полного цикла испытаний новейшего лифтового оборудования.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что в этом году Карачаровский механический завод начнет выпуск вертикальных подъемников для подъездов жилых домов. При разработке оборудования специалисты подготовили проектную и техническую документацию с учетом требований надежности и потребностей заказчиков из разных регионов страны.
На базе завода формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Модернизация завода позволит увеличить производственную мощность до 12 тысяч лифтов в год. Кроме того, предприятие сможет выпускать тяжелые и коммерческие эскалаторы, траволаторы, мультимедиаэкраны для вертикального транспорта и другие компоненты.
Ранее Гарбузов сообщал, что Карачаровский механический завод в рамках соглашения с Фондом капитального ремонта Ярославской области изготовит и поставит в регион 28 единиц подъемного оборудования.
 
