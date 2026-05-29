В Третьяковке прошли обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного
16:46 29.05.2026 (обновлено: 19:11 29.05.2026)
В Третьяковке прошли обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

© Следком/MAXПоддельные работы Эрнста Неизвестного, выставленные в Третьяковской галерее в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Третьяковской галерее провели обыски по делу о фальсификации работ Эрнста Неизвестного.
  • По данным следствия, военный Максим Кошкарев изготовил не менее 30 поддельных произведений искусства и продал их минимум за 90 миллионов рублей.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Третьяковской галерее провели обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного, сообщили РИА Новости в СК России.
"Осмотрены 37 картин и десять скульптур. Проводятся технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи, проведены очные ставки и собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева к этому преступлению", — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в 2020-2026 годах военный Кошкарев вместе с преступной группой изготовил не менее 30 поддельных произведений искусства от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и продал их как подлинники минимум за 90 миллионов рублей.
Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 128 миллионов рублей и ограничил его свободу.
ПроисшествияРоссияЭрнст НеизвестныйТретьяковская галереяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
