В Третьяковке прошли обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Третьяковской галерее провели обыски по делу о фальсификации работ Эрнста Неизвестного.
- По данным следствия, военный Максим Кошкарев изготовил не менее 30 поддельных произведений искусства и продал их минимум за 90 миллионов рублей.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Третьяковской галерее провели обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного, сообщили РИА Новости в СК России.
«
"Осмотрены 37 картин и десять скульптур. Проводятся технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи, проведены очные ставки и собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева к этому преступлению", — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в 2020-2026 годах военный Кошкарев вместе с преступной группой изготовил не менее 30 поддельных произведений искусства от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и продал их как подлинники минимум за 90 миллионов рублей.
Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 128 миллионов рублей и ограничил его свободу.