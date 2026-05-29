Колосков заявил, что не получал приглашения на ЧМ-2026 и не ждет его

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не получал от Международной федерации футбола (ФИФА) приглашения на чемпионат мира и не ждет его.
"Приглашение не приходило. Думаю, что уже и не придет. Я уже несколько лет отказываюсь от мероприятий, которые ФИФА проводит. Обычно за месяц уже приходит приглашение, но в этот раз нет. Может, решили не приглашать почетных членов в такую дальнюю поездку, особенно возрастных. Но даже если бы пришло приглашение, я бы не поехал. Приглашения не жду и не поеду", - сказал Колосков.