Колосков заявил, что не получал приглашения на ЧМ-2026 и не ждет его - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
15:04 29.05.2026
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не получал от ФИФА приглашения на чемпионат мира и не ждет его.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не получал от Международной федерации футбола (ФИФА) приглашения на чемпионат мира и не ждет его.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Колосков является почетным членом ФИФА.
"Приглашение не приходило. Думаю, что уже и не придет. Я уже несколько лет отказываюсь от мероприятий, которые ФИФА проводит. Обычно за месяц уже приходит приглашение, но в этот раз нет. Может, решили не приглашать почетных членов в такую дальнюю поездку, особенно возрастных. Но даже если бы пришло приглашение, я бы не поехал. Приглашения не жду и не поеду", - сказал Колосков.
ФутболСШАКанадаМексикаВячеслав КолосковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)СпортЧМ по футболу 2026
 
