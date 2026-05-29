В Волгограде сборную Буркина-Фасо по футболу встретили с песнями и караваем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет с футболистами сборной Буркина-Фасо приземлился в аэропорту Волгограда в пятницу утром.
- Команду встретили с песнями и плясками, ансамбль Российского казачества преподнес футболистам традиционный русский каравай.
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Футбольную сборную Буркина-Фасо в Волгограде встретили с песнями, плясками и караваем, сообщили в администрации Волгоградской области.
По информации властей, самолет с футболистами приземлился в аэропорту Волгограда в пятницу утром.
"Команду радушно с песнями и плясками встретил ансамбль Российского казачества. Футболистам преподнесли традиционный русский каравай", - говорится в сообщении властей в канале на платформе "Макс".
Футбольный матч сборных команд России и Буркина-Фасо состоится в Волгограде 5 июня.