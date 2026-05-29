Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России Алексей Мешков встретился в МИД Франции с представителями французской стороны.
- В ходе встречи посол довел до французской стороны информацию о террористических действиях Киева.
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Посол РФ Алексей Мешков в ходе беседы в МИД Франции довел до французской стороны на высоком уровне правду о террористических действиях Киева, сообщила дипмиссия РИА Новости.
"Глава российской дипмиссии воспользовался этой возможностью (приглашением в МИД Франции - ред.), чтобы довести до французской стороны на высоком уровне правду о террористических действиях киевского режима", - сообщили агентству в посольстве.
В среду МИД Франции сообщил о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.