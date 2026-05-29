Финляндия направляет Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро - РИА Новости, 29.05.2026
18:11 29.05.2026
© AP Photo / David Goldman — Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Финляндия направляет Украине 33-й пакет военной помощи на 128 миллионов евро, сообщило министерство обороны республики.
"Финляндия направит Украине 33-й пакет военной помощи... Стоимость поставляемых сейчас средств составляет около 128 миллионов евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным минобороны Финляндии, страна уже поставила Киеву оборонную продукцию в общей сложности на 3,4 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
