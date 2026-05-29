Финляндия пообещала помочь Киеву утилем

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пообещала передать Киеву американские истребители F/A-18 Hornet с истекшим сроком эксплуатации. Ее слова передает финская газета Ilta-Sanomat.
При этом Валтонен приветствовала шведскую инициативу по передаче истребителей Gripen Киеву.
"Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определенно поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент", — добавила политик.
Вчера правительство Швеции по итогам визита Владимира Зеленского сообщило о планах передачи 36 истребителей Gripen Украине.
Премьер Швеции и Владимир Зеленский 22 октября 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.
Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.