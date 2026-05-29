Финляндия пообещала помочь Киеву утилем

Премьер Швеции и Владимир Зеленский 22 октября 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.