ISU напомнил о лидерстве российских фигуристов в медальном зачете ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены возглавляют таблицу лидеров по количеству побед на чемпионатах мира по фигурному катанию с 207 медалями.
- Сборная США занимает второе место с 64 золотыми, 65 серебряными и 84 бронзовыми медалями, сборная Австрии — третье с 116 медалями.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсети Х опубликовал таблицу лидеров по количеству побед на чемпионатах мира по фигурному катанию, которую возглавляют российские спортсмены.
Всего на счету россиян 207 медалей, включая 83 золотые награды, 70 серебряных и 54 бронзовые. На втором месте располагается сборная США, спортсмены которой 64 раза побеждали на чемпионатах мира, а также 65 раз становились вторыми и 84 раза - третьими. На третьей строчке списка располагается сборная Австрии (116 медалей: 36-46-34).
Американцы - единственные, кто опережает россиян по общему количеству наград (213). Третье место по этому показателю занимают немцы (122; 34-48-40).
Российские фигуристы с 2022 года отстранены ISU от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы отобрались на Олимпиаду в Милане и заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. 10-12 июня состоится конгресс ISU, где может быть рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.