Фетисов раскритиковал Исинбаеву за отъезд из России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева уехала из России в непростое для страны время.
Бывшая спортсменка проживает в Испании. В августе 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже.
"Взяла и убежала из страны в непростое время. Что там может быть искреннего? Исинбаева была членом МОК, где принимаются решения по дискредитации всех наших федераций и спортсменов. Она была обязана защищать наши интересы и высказываться по этому поводу. Думаю, федерация легкой атлетики справится со своими проблемами и задачами без нее", - приводит слова Фетисова Sport24.
"Лена - выдающаяся спортсменка, и мне жаль, что она приняла такое решение. Не знаю, что ее к этому сподвигло, она должна сама отвечать за то, что в ее жизни происходит", - добавил Фетисов.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
