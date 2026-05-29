17:35 29.05.2026
Фетисов назвал гибель Клода Лемье шоком для его семьи

© AP Photo / David Zalubowski — Клод Лемье
Клод Лемье. 29.05.2026
Клод Лемье. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что его семью шокировал внезапный уход из жизни известного канадского хоккеиста Клода Лемье, поскольку их дети росли вместе.
Ранее ассоциация ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила, что бывший канадский нападающий Клод Лемье, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, скончался на 61-м году жизни. Портал TMZ Sports со ссылкой на источник утверждает, что Лемье покончил с собой. Фетисов выступал вместе с канадцем за команду НХЛ "Нью-Джерси Девилз".
"Жаль, что так все получилось, это печальная история. Похоже, он (серьезные) деньги не туда вложил. Для моей семьи это шок, ведь наши дети росли вместе. Возможно, он мог это сделать от отчаяния. Характера у него хватало, но что-то надломилось", - сказал Фетисов.
"Клод был необычным парнем со своим характером. Он часто провоцировал многих, и для команд, за которые играл, он был раздражителем и вызывал, скажем так, немало негативных моментов. Он делал свою работу, а всех остальных раздражал. Но выиграть с тремя разными командами четыре Кубка Стэнли тоже не так просто. Это выдающееся достижение", - добавил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося Лемье
Вчера, 06:55
 
ХоккейСпортВячеслав Фетисов
 
