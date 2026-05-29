Фетисов назвал гибель Клода Лемье шоком для его семьи

"Жаль, что так все получилось, это печальная история. Похоже, он (серьезные) деньги не туда вложил. Для моей семьи это шок, ведь наши дети росли вместе. Возможно, он мог это сделать от отчаяния. Характера у него хватало, но что-то надломилось", - сказал Фетисов.

"Клод был необычным парнем со своим характером. Он часто провоцировал многих, и для команд, за которые играл, он был раздражителем и вызывал, скажем так, немало негативных моментов. Он делал свою работу, а всех остальных раздражал. Но выиграть с тремя разными командами четыре Кубка Стэнли тоже не так просто. Это выдающееся достижение", - добавил собеседник агентства.