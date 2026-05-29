14:43 29.05.2026
Вячеслав Федорищев оценил новые трамваи "Львенок" в Самаре

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запуск очередной партии трамваев модели "Львенок" состоялся в Самаре в пятницу, их оценил губернатор региона Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба регправительства.
Новые трамваи модели "Львенок" полностью низкопольные, что обеспечивает доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны вместимостью 161 человек (40 мест для сидения) оснащены системами климат-контроля, разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло, валидаторами для безналичной оплаты проезда и системой видеонаблюдения.
В 2025 году в Самару поступило 40 односекционных вагонов данной модели, в этом – 31 единица. Сегодня после обкатки состоялся запуск заключительной партии трамваев, закупленных в 2026 году.
С этим событием сотрудников муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", водителей и кондукторов, поздравил Федорищев. Глава региона поблагодарил их за работу и рассказал о дальнейших планах обновления общественного транспорта.
"У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Будем ее продолжать – это очень важно для города, для наших жителей. В следующем году закупим новые трамваи, автобусы, троллейбусы. Есть задача и по ремонту транспорта, если это возможно. Ведем работу по модернизации инфраструктуры", – сказал Федорищев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Сотрудники ТТУ отметили, что раньше предприятие буквально "дышало на ладан", а за последние два года благодаря вниманию губернатора ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.
"Предприятие и сегодня серьезно нуждается в поддержке. Много вопросов еще необходимо решить. Вместе с главой города эту работу будем продолжать", – подчеркнул глава региона.
После общения с коллективом ТТУ Федорищев проехал несколько остановок в новом трамвае маршрута №22.
