Краткий пересказ от РИА ИИ Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли — Мэддокс Джоли-Питт — решил отказаться от фамилии отца.

Мэддокс подал документы с запросом на юридическое изменение фамилии на «Мэддокс Шиван Джоли».

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сын американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – Мэддокс Джоли-Питт – решил отказаться от фамилии отца, сообщает портал Сын американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – Мэддокс Джоли-Питт – решил отказаться от фамилии отца, сообщает портал TMZ со ссылкой на поданные им документы.

Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году, забрав его семимесячным мальчиком из сиротского приюта в Камбодже. Питт усыновил его в 2006 году, после сближения с Джоли.

"Мэддокс подал документы с запросом на юридическое изменение фамилии… он хочет убрать "Питт"… и заменить фамилию и имя на "Мэддокс Шиван Джоли", - пишет портал.

В феврале журнал People сообщал, что Мэддокс не использовал фамилию отца в титрах фильма с участием Анджелины Джоли "Кутюр", в котором был помощником режиссера.

По данным издания, Мэддокс – уже четвертый отпрыск двух артистов, который решил отказаться от фамилии отца. Ранее это уже сделала официально их дочь Шайло, а неофициально - две других дочери, Захара и Вивьен.