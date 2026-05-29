СМИ: сын Брэда Питта и Анджелины Джоли решил отказаться от фамилии отца - РИА Новости, 29.05.2026
07:01 29.05.2026
СМИ: сын Брэда Питта и Анджелины Джоли решил отказаться от фамилии отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли — Мэддокс Джоли-Питт — решил отказаться от фамилии отца.
  • Мэддокс подал документы с запросом на юридическое изменение фамилии на «Мэддокс Шиван Джоли».
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сын американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – Мэддокс Джоли-Питт – решил отказаться от фамилии отца, сообщает портал TMZ со ссылкой на поданные им документы.
Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году, забрав его семимесячным мальчиком из сиротского приюта в Камбодже. Питт усыновил его в 2006 году, после сближения с Джоли.
"Мэддокс подал документы с запросом на юридическое изменение фамилии… он хочет убрать "Питт"… и заменить фамилию и имя на "Мэддокс Шиван Джоли", - пишет портал.
В феврале журнал People сообщал, что Мэддокс не использовал фамилию отца в титрах фильма с участием Анджелины Джоли "Кутюр", в котором был помощником режиссера.
По данным издания, Мэддокс – уже четвертый отпрыск двух артистов, который решил отказаться от фамилии отца. Ранее это уже сделала официально их дочь Шайло, а неофициально - две других дочери, Захара и Вивьен.
Портал отмечает, что дети Брэда Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, который продлился восемь лет.
