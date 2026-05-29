Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизменности политического курса страны по ряду ключевых вопросов.
- Мадьяр заверил дипломатический персонал, что позиция Венгрии останется неизменной по вопросам конкурентоспособности, миграции и прав венгерского меньшинства на Украине.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизменности политического курса страны по ряду ключевых вопросов, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
Предыдущее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.