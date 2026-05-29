11:27 29.05.2026
Мадьяр заявил о неизменности венгерской политики, пишут СМИ

Euractiv: Мадьяр заявил о неизменности венгерской политики по ключевым вопросам

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште. Архивное фото
  • Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизменности политического курса страны по ряду ключевых вопросов.
  • Мадьяр заверил дипломатический персонал, что позиция Венгрии останется неизменной по вопросам конкурентоспособности, миграции и прав венгерского меньшинства на Украине.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизменности политического курса страны по ряду ключевых вопросов, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
По данным портала, в четверг премьер встретился с сотрудниками постпредства страны при ЕС в Брюсселе. В ходе встречи премьер, по словам источников, успокоил их, заявив, что власти не планируют проводить в политическом курсе масштабные изменения.
"Мадьяр заявил дипломатическому персоналу, что позиция Венгрии останется в значительной степени неизменной по ряду ключевых вопросов, включая конкурентоспособность, миграцию и права венгерского меньшинства на Украине", - говорится в публикации.
Мадьяр 18 мая заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в ЕС.
Предыдущее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.
