Рейтинг@Mail.ru
В ЦСКА прокомментировали новый контракт Гурьянова - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:44 29.05.2026
В ЦСКА прокомментировали новый контракт Гурьянова

Есмантович: новшество КХЛ с рекламными контрактами не вредит потолку зарплат

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДенис Гурьянов
Денис Гурьянов - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Денис Гурьянов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович назвал условия нового контракта нападающего Дениса Гурьянова рыночными.
  • В рамках контракта игрок будет участвовать в мероприятиях, связанных с рекламой клуба.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости назвал рыночными условия нового контракта нападающего Дениса Гурьянова в рамках льготы для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее ЦСКА сообщил о подписании нового контракта с Гурьяновым. Соглашение действует до конца сезона-2028/29.
"Контракт Дениса является абсолютно рыночным в рамках новшества КХЛ. ЦСКА будет обязан работать с теми игроками, у кого в рамках контракта есть дополнение с точки зрения рекламы и продвижения клуба в этом пространстве. Игрок будет участвовать в мероприятиях, связанных с рекламой клуба. Это могут быть постеры, билеты, видеоматериалы, участие игрока в различных медиаресурсах для продвижения клуба. В этом нет никаких сложностей. Игроки и ранее в этом участвовали. Это нужно правильно оформить документально и подать. Я считаю, что это новшество не вредит потолку зарплат КХЛ, а, напротив, способствует его развитию", - сказал Есмантович.
Жесткий потолок зарплат (суммарный размер окладов и бонусов хоккеистов одного клуба) действует в КХЛ с сезона-2021/22. В апреле 2024 года КХЛ объявила, что с сезона-2026/27 потолок будет повышен на 50 млн и составит 950 млн рублей, пол - 525 млн, в сезоне-2027/28 потолок поднимется до 1 млрд рублей, пол - до 600 млн рублей. В апреле 2026 года глава лиги заявил, что с сезона-2026/27 клубам КХЛ будет предоставлена льгота в размере дополнительных 50 млн рублей, которые можно использовать в рамках рекламных контрактов.
"Потолок зарплат - большой камень преткновения для многих клубов КХЛ. Ни разу потолок зарплат не индексировался. Мы находимся в жестком периметре политических вещей, мы их понимаем. Лига делает все, чтобы развивать эти моменты, увеличивает на 50 миллионов рублей потолок зарплат на новый сезон и добавляет 50 миллионов так называемых рекламных денег. Мы поддерживаем эти решения и идем в ногу со временем", - добавил Есмантович.
Хоккеисты сборной команды Россия 25 в товарищеском матче. - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
IIHF примет решение о допуске россиян к турнирам отдельно по каждой команде
Вчера, 10:16
 
ХоккейСпортДенис ГурьяновИгорь ЕсмантовичКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала