В ЦСКА прокомментировали новый контракт Гурьянова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости назвал рыночными условия нового контракта нападающего Дениса Гурьянова в рамках льготы для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее ЦСКА сообщил о подписании нового контракта с Гурьяновым . Соглашение действует до конца сезона-2028/29.

"Контракт Дениса является абсолютно рыночным в рамках новшества КХЛ . ЦСКА будет обязан работать с теми игроками, у кого в рамках контракта есть дополнение с точки зрения рекламы и продвижения клуба в этом пространстве. Игрок будет участвовать в мероприятиях, связанных с рекламой клуба. Это могут быть постеры, билеты, видеоматериалы, участие игрока в различных медиаресурсах для продвижения клуба. В этом нет никаких сложностей. Игроки и ранее в этом участвовали. Это нужно правильно оформить документально и подать. Я считаю, что это новшество не вредит потолку зарплат КХЛ, а, напротив, способствует его развитию", - сказал Есмантович

Жесткий потолок зарплат (суммарный размер окладов и бонусов хоккеистов одного клуба) действует в КХЛ с сезона-2021/22. В апреле 2024 года КХЛ объявила, что с сезона-2026/27 потолок будет повышен на 50 млн и составит 950 млн рублей, пол - 525 млн, в сезоне-2027/28 потолок поднимется до 1 млрд рублей, пол - до 600 млн рублей. В апреле 2026 года глава лиги заявил, что с сезона-2026/27 клубам КХЛ будет предоставлена льгота в размере дополнительных 50 млн рублей, которые можно использовать в рамках рекламных контрактов.