В ЦСКА рассказали, как борются с отъездом молодых хоккеистов в Америку

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости заявил, что столичный клуб активно работает над тем, чтобы молодые российские хоккеисты не торопились с решением продолжить карьеру в Северной Америке, но отметил, что эта задача является трудной из-за влияния родителей.