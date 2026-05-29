В ЦСКА рассказали, как борются с отъездом молодых хоккеистов в Америку - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
10:20 29.05.2026 (обновлено: 10:47 29.05.2026)
В ЦСКА рассказали, как борются с отъездом молодых хоккеистов в Америку

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол
  • Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА активно работает над тем, чтобы молодые хоккеисты не торопились с решением продолжить карьеру в Северной Америке.
  • По его словам, родители игроков часто стремятся, чтобы их дети как можно раньше уехали за рубеж, что усложняет задачу клуба.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости заявил, что столичный клуб активно работает над тем, чтобы молодые российские хоккеисты не торопились с решением продолжить карьеру в Северной Америке, но отметил, что эта задача является трудной из-за влияния родителей.
Есмантович ранее заявил, что в ЦСКА создали клятву юного армейца с флагом армейского клуба.
"Слова "стратегия клуба" по отношению к отъезду наших воспитанников в Северную Америку не совсем калибруются со спортивной составляющей нашей системы. Ребята из школы ЦСКА 2009 года рождения являются шестикратными чемпионы страны. Руководство клуба и лично Игорь Никитин неоднократно встречались с родителями игроков, объясняли им стратегию армейского клуба, объяснили, как проходить все те моменты развития, которые нужны хоккеистам. Нужна сознательность тех родителей, которые дают профессиональное образование своим детям. Почему-то именно у родителей раньше времени рождается мечта, чтобы их дети как можно раньше уехали в Америку. Половина контрактов, которые мы дали игрокам, были подписаны, другая половина — нет. Мы дали время этим ребятам определиться со своим статусом. ЦСКА заинтересован в том, чтобы ребята остались в России, мы хотим дать им профессиональное образование. У нас есть отличные примеры: Кирилл Капризов, Александр Романов, Илья Сорокин. Мы усердно работаем в этом направлении, но пока все идет трудно", - сказал Есмантович.
