Рособрнадзор назвал дату первого устного экзамена по истории

Это может произойти в феврале или марте.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Устный экзамен по истории для девятиклассников впервые могут провести в начале 2028 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

« "К 2028-му в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории (сделать. — Прим. ред.) обязательным для всех выпускников 9-х классов", — сказал он.

Музаев ранее сообщил, что Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников.

Как объясняли в Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.