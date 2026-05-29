Рособрнадзор назвал дату первого устного экзамена по истории

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Устный экзамен по истории для девятиклассников впервые могут провести в начале 2028 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"К 2028-му в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории (сделать. — Прим. ред.) обязательным для всех выпускников 9-х классов", — сказал он.
Музаев ранее сообщил, что Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников.
Как объясняли в Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.
В ведомстве отмечали, что экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать отношение к тем или иным событиям и личностям.
