Рейтинг@Mail.ru
В ОП выступили за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 29.05.2026 (обновлено: 11:51 29.05.2026)
В ОП выступили за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах

Гриб: в школах нужно ввести обязательный экзамен по физкультуре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУрок физкультуры в школе
Урок физкультуры в школе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Урок физкультуры в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил ввести обязательный экзамен по физкультуре в российских школах.
  • Экзамен по физкультуре должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учащихся.
  • Освобождение от экзамена предлагается давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обязательный экзамен по физкультуре необходимо ввести в российских школах, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Член ОП РФ отметил, что физическая культура не должна восприниматься как второстепенный предмет. При этом, по его словам, возможный экзамен по физкультуре должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учащихся.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах
15 мая, 03:33
"Физическая культура - это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. Многие из них увлекаются самыми разными видами спорта. Либо (обязательная - ред.) сдача ГТО, но чтобы спорт у нас не был простой формальностью", - сказал Гриб.
Он также отметил, что освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях.
"Задача: чтобы была вариативность. Не навязывать конкретный вид спорта школьнику", - заключил Гриб.​
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В ОП предложили повысить лимит стоимости подарков учителям
25 мая, 03:54
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала