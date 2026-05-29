В ОП выступили за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обязательный экзамен по физкультуре необходимо ввести в российских школах, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он также отметил, что освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях.