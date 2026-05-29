Рейтинг@Mail.ru
В США пообещали сделать все возможное для экстрадиции Рауля Кастро - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 29.05.2026 (обновлено: 01:47 29.05.2026)
В США пообещали сделать все возможное для экстрадиции Рауля Кастро

Fox News: Вашингтон сделает все для экстрадиции Рауля Кастро в США

© AP Photo / Ariana CubillosРауль Кастро
Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Рауль Кастро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении сделать все возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.
  • По его словам, обвинения Кастро предъявили "не ради шоу".
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты сделают все возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш в интервью телеканалу Fox News.
"Что касается господина Кастро, как и любого другого человека, которому предъявлено обвинение за пределами этой страны — цель в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну... Как мы это сделаем, (Президент Венесуэлы Николас. – Прим. ред.) Мадуро — это крайний пример… но обычно мы делаем это через экстрадицию", — сказал он.
Бланш добавил, что США предъявили обвинение Кастро "не ради шоу" и пообещал сделать "все возможное", чтобы доставить его в Штаты.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что такое решение лишено правовых оснований, а его цель — оправдать военную агрессию против острова.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Остров свободы, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Кубы. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Колумбии прокомментировали обвинения США против Кастро
26 мая, 16:18
 
В миреКубаВенесуэлаРауль КастроСШАМигель Диас-КанельДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала