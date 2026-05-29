ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты сделают все возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш в интервью телеканалу Fox News.
"Что касается господина Кастро, как и любого другого человека, которому предъявлено обвинение за пределами этой страны — цель в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну... Как мы это сделаем, (Президент Венесуэлы Николас. – Прим. ред.) Мадуро — это крайний пример… но обычно мы делаем это через экстрадицию", — сказал он.
Бланш добавил, что США предъявили обвинение Кастро "не ради шоу" и пообещал сделать "все возможное", чтобы доставить его в Штаты.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что такое решение лишено правовых оснований, а его цель — оправдать военную агрессию против острова.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Остров свободы, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Кубы. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.