Лидеры ЕАЭС отметили необходимость развития сотрудничества в области ИИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС отмечают необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках объединения, следует из совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках объединения.
"Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета... отмечаем необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, ориентированного на развитие технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов", - говорится в заявлении на сайте Кремля.