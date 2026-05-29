Токаев объявил о переходе ЕАЭС на новый этап развития благодаря ИИ

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) переходит на качественно новый этап развития благодаря созданию институциональной базы для внедрения искусственного интеллекта, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Соответствующее совместное заявление об ответственном использовании новых технологий лидеры государств объединения приняли в пятницу по итогам саммита в Астане.
"Сегодня наряду с подписанием совместных решений <...> принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе. Таким образом создаются институциональные условия для перехода нашей организации на качественно новый этап своего развития", — сказал Токаев, закрывая расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Президент Казахстана также выразил надежду, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему укреплению экономического потенциала государств союза, улучшению делового климата и росту благосостояния граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал, что на заседании в Астане будет принят ряд решений, стратегически важных для будущего этого объединения.️