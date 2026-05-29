Заседание лидеров ЕАЭС в узком составе завершилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане в узком составе длилось почти два часа.
- Далее на заседании в широком составе к лидерам ЕАЭС присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей.
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане в узком составе завершилось, продлившись почти два часа, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Заседание в узком составе длилось почти два часа. Далее - широкий состав. К лидерам ЕАЭС присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В пятницу в Астане проходит заседание Высшего евразийского экономического совета в расширенном и узком форматах. Лидеры стран ЕАЭС обсуждают ряд вопросов по углублению интеграции и сотрудничества. В повестке заседания - около двух десятков вопросов. Запланировано, что главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.
Заседание в узком составе прошло за закрытыми для СМИ дверями. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединятся их коллеги из государств-наблюдателей при союзе. Там же ожидаются выступления участников Высшего евразийского экономического совета и подписание документов, предусмотренных повесткой дня.
