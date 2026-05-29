Джоковича стошнило на корте в пятичасовом матче "Ролан Гаррос"
22:28 29.05.2026 (обновлено: 22:30 29.05.2026)
Джоковича стошнило на корте в пятичасовом матче "Ролан Гаррос"

Джоковича стошнило на корте по ходу пятичасового матча "Ролан Гаррос"

  • Сербского теннисиста Новака Джоковича стошнило во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции.
  • Джокович уступил бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7 и впервые с 2009 года не прошел в четвертый круг турнира.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сербского теннисиста Новака Джоковича стошнило во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В пятницу Джокович (3-й номер посева) уступил бразильцу Жоао Фонсеке (28) со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Продолжительность матча составила 4 часа 47 минут. В начале пятого сета серба стошнило в мусорное ведро, расположенное на корте.
Джоковичу 39 лет, он в рекордный, 82-й раз участвовал в турнире Большого шлема. Серб впервые с 2009 года не прошел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
