Джоковича стошнило на корте в пятичасовом матче "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сербского теннисиста Новака Джоковича стошнило во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Джоковичу 39 лет, он в рекордный, 82-й раз участвовал в турнире Большого шлема. Серб впервые с 2009 года не прошел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.