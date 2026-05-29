Джокович не смог выйти в четвертый круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего раунда Джокович (3-й номер посева) уступил бразильцу Жоао Фонсеке (28) со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Продолжительность матча составила 4 часа 47 минут.
Roland Garros ATP
29 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Перед началом пятого сета Джоковича стошнило на корте в мусорный бак.
Джоковичу 39 лет, он в рекордный, 82-й раз участвовал в турнире Большого шлема.
В следующем круге Фонсека сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом (15) и американцем Томми Полом (24).