Джокович не смог выйти в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда Джокович уступил бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В матче третьего раунда Джокович (3-й номер посева) уступил бразильцу Жоао Фонсеке (28) со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Продолжительность матча составила 4 часа 47 минут.

Перед началом пятого сета Джоковича стошнило на корте в мусорный бак.

Джоковичу 39 лет, он в рекордный, 82-й раз участвовал в турнире Большого шлема.