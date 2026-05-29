Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА ВСУ
04:10 29.05.2026 (обновлено: 05:44 29.05.2026)
Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА ВСУ

Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.
  • В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев в канале на платформе "Макс".
Как уточнил глава региона, движение перекрыто от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Он пояснил, что это сделано с целью безопасности. Евраев призвал водителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбирать альтернативные маршруты.
Отмечается, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
ЯрославльМоскваМихаил ЕвраевВооруженные силы Украины
 
 
