В Москве трое детей на скутере пострадали в ДТП с экскаватором

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Трое детей, ехавших на одном скутере, пострадали в результате столкновения с экскаватором-погрузчиком на улице Ангарской в Москве, сообщает прокуратура столицы.
"По предварительным данным, вечером 28 мая текущего года на улице Ангарской произошло столкновение экскаватора-погрузчика и скутера, на котором передвигались трое несовершеннолетних. В результате пострадали юноши 2008, 2009 и 2010 годов рождения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как добавили в надзорном органе, здоровью одного из пострадавших детей причинен тяжкий вред. При этом 16-летний водитель скутера после ДТП покинул место аварии, но вскоре был установлен.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.
8 октября 2025, 22:01