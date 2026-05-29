В Москве трое детей на скутере пострадали в ДТП с экскаватором
14:45 29.05.2026
В Москве трое детей на скутере пострадали в ДТП с экскаватором

На Ангарской улице в Москве 3 детей на одном скутере столкнулись с экскаватором

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Ангарской в Москве произошло столкновение экскаватора-погрузчика и скутера, на котором находились трое несовершеннолетних.
  • В результате ДТП одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, а 16-летний водитель скутера покинул место аварии, но вскоре был установлен.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Трое детей, ехавших на одном скутере, пострадали в результате столкновения с экскаватором-погрузчиком на улице Ангарской в Москве, сообщает прокуратура столицы.
"По предварительным данным, вечером 28 мая текущего года на улице Ангарской произошло столкновение экскаватора-погрузчика и скутера, на котором передвигались трое несовершеннолетних. В результате пострадали юноши 2008, 2009 и 2010 годов рождения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как добавили в надзорном органе, здоровью одного из пострадавших детей причинен тяжкий вред. При этом 16-летний водитель скутера после ДТП покинул место аварии, но вскоре был установлен.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.
