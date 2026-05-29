В Москве трое детей на скутере пострадали в ДТП с экскаватором

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Трое детей, ехавших на одном скутере, пострадали в результате столкновения с экскаватором-погрузчиком на улице Ангарской в Москве, сообщает прокуратура столицы.

Как добавили в надзорном органе, здоровью одного из пострадавших детей причинен тяжкий вред. При этом 16-летний водитель скутера после ДТП покинул место аварии, но вскоре был установлен.