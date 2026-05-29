В Волгоградской области в ДТП с иномаркой пострадали женщина и пятеро детей

ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Автомобиль, женщина за рулем которого не справилась с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Дубовском районе Волгоградской области, сама водитель и пятеро детей попали в больницу, сообщил региональный главк МВД.