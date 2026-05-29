В Волгоградской области в ДТП с иномаркой пострадали женщина и пятеро детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дубовском районе Волгоградской области автомобиль Lexus съехал в кювет и опрокинулся.
- Женщину-водителя и пять несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Автомобиль, женщина за рулем которого не справилась с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Дубовском районе Волгоградской области, сама водитель и пятеро детей попали в больницу, сообщил региональный главк МВД.
По предварительным данным полиции, в четверг на 602 километре федеральной автодороги "Сызрань — Саратов — Волгоград" водитель на Lexus не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.
"В результате ДТП сама водитель и пять несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".