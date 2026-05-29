Долина заявила, что хотела бы вновь сыграть в спектакле с Киркоровым
22:16 29.05.2026
Долина заявила, что хотела бы вновь сыграть в спектакле с Киркоровым

Долина заявила, что хотела бы вновь сыграть в одном спектакле с Киркоровым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина выразила желание вновь сыграть в одном спектакле с Филиппом Киркоровым.
  • Она отметила его артистизм и профессиональный опыт, несмотря на отсутствие актерского образования.
  • Долина подчеркнула, что их с Киркоровым объединяет многолетняя музыкальная карьера.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала в беседе с РИА Новости, что хотела бы вновь сыграть в одном спектакле с Филиппом Киркоровым, отметив его артистизм и профессиональный опыт.
"Мы уже как-то играли с ним в "Чикаго". Я бы с удовольствием повторила этот опыт. Он очень лояльный артист. Хоть у него и нет большого профессионального актерского опыта, так же как и у меня. Мы же с ним не заканчивали актерские вузы. Он все равно хорошо вписался в "Чикаго", и несколько главных ролей, которые он играл в фильмах, были прекрасными", - сказала она.
Певица добавила, что их с Киркоровым объединяет не только артистизм, но и многолетняя музыкальная карьера.
"В этом году уже 55 лет, как я в профессии. У него чуть-чуть поменьше, но все равно он приобрел артистический опыт. Он так много спел в своей жизни, что, конечно, как артист уже состоялся", - заключила артистка.
Помимо музыкальной карьеры, Долина активно выступает на театральной сцене. В разные годы артистка принимала участие в постановках и мюзиклах, среди которых рок-опера "Джордано" и спектакль "Любовь и шпионаж".
В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких постановках.
