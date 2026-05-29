В ДНР двух жителей оштрафовали за публикацию нацистской символики
20:32 29.05.2026
В ДНР двух жителей оштрафовали за публикацию нацистской символики

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух жителей ДНР привлекли к ответственности за распространение нацистской символики в интернете.
  • Нарушители — житель Донецка 1974 года рождения и житель Макеевки 2002 года рождения — разместили публикации с атрибутикой экстремистской организации в мессенджере.
  • Им назначен административный штраф по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Двух жителей ДНР привлекли к ответственности за распространение нацистской символики в сети интернет, сообщили в МВД России по ДНР.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике установили жителя Донецка 1974 г.р. и жителя Макеевки 2002 г.р., которые в различное время разместили в одном из мессенджеров публикации, содержащие атрибутику экстремистской организации", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). По постановлению судов им назначен административный штраф.
"В мессенджере Telegram опубликовал комментарии с запрещенной в Российской Федерации атрибутикой УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в РФ экстремистская организация - ред.)", – сказал правонарушитель на кадрах оперативной видеосъемки МВД России по ДНР.
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Происшествия
 
 
