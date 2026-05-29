В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Днепропетровск на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.