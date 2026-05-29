В Аргентине открыли новый вид динозавра, похожего на трехметровую цаплю

Флаг Аргентины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, обитавшего около 70 миллионов лет назад на юге Патагонии в Аргентине.
  • Новый вид, получивший название Kank australis, описан благодаря обнаружению ископаемых останков недалеко от города Эль-Калафате.
  • Динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям, достигая трех метров в длину.
МОНТЕВИДЕО, 29 мая - РИА Новости. Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, напоминающего цаплю, который около 70 миллионов лет назад обитал на юге Патагонии в Аргентине, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology, где опубликовано исследование.
Новый вид, получивший название Kank australis, удалось описать благодаря обнаружению ископаемых останков, включая зубы, позвонки и кости пальцев, которые нашли недалеко от города Эль-Калафате в южной провинции Санта-Крус.
"Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину", - говорится в исследовании.
Как пояснил палеонтолог Матиас Мотта из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе, название рода нового ящера отдает дань уважения мифу коренного народа теуэльче из Патагонии.
"Канк - это отсылка к древнему гигантскому нанду, чьи мощные шаги оставили след от пальцев на небе, сформировав созвездие Чойолс, известное европейцам как Южный Крест. Это созвездие указывает на самый южный регион планеты, где и был обнаружен динозавр", - рассказал ученый.
Видовое определение australis, что означает "южный", также указывает на широту, где была сделана находка.
