В Аргентине открыли новый вид динозавра

МОНТЕВИДЕО, 29 мая - РИА Новости. Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, напоминающего цаплю, который около 70 миллионов лет назад обитал на юге Патагонии в Аргентине, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology, где опубликовано исследование.

Новый вид, получивший название Kank australis, удалось описать благодаря обнаружению ископаемых останков, включая зубы, позвонки и кости пальцев, которые нашли недалеко от города Эль-Калафате в южной провинции Санта-Крус.

"Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину", - говорится в исследовании.

Как пояснил палеонтолог Матиас Мотта из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе, название рода нового ящера отдает дань уважения мифу коренного народа теуэльче из Патагонии.

"Канк - это отсылка к древнему гигантскому нанду, чьи мощные шаги оставили след от пальцев на небе, сформировав созвездие Чойолс, известное европейцам как Южный Крест. Это созвездие указывает на самый южный регион планеты, где и был обнаружен динозавр", - рассказал ученый.