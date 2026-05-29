Путин оценил динамику макроэкономических показателей стран ЕАЭС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Ключевые макроэкономические показатели стран ЕАЭС имеют позитивную динамику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей пятерки, и это говорит само за себя. Суммарный объем промышленного производства в Евразийском Союзе увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство на - 4,6%, строительство - на 4,2%", - сказал Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета.