Свыше 5,6 тысячи жителей Подмосковья проверили родинки с применением ИИ
11:37 29.05.2026
Свыше 5,6 тысячи жителей Подмосковья проверили родинки с применением ИИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 5,6 тысячи человек прошли цифровую дерматоскопию с применением ИИ в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач делает снимки кожных образований с помощью специального аппарата. Полученные изображения обрабатываются системой, которая анализирует их по множеству параметров, выявляя даже самые незначительные подозрительные признаки. ИИ сравнивает снимки с базой данных, что позволяет повысить точность диагностики на ранних стадиях.
"Меланома относится к числу наиболее агрессивных злокачественных новообразований кожи, однако при своевременном выявлении она успешно поддается лечению. Внедрение цифровых технологий в повседневную практику врачей-онкологов – важный шаг к повышению эффективности диагностики и спасению жизней пациентов. Всего в Подмосковье с начала года цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта прошли более 5,6 тысячи человек, у 11 из которых была диагностирована меланома", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Диагностика доступна в Домодедовском, Егорьевском, Люберецком, Красногорском, Павлово-Посадском, Сергиево-Посадском, Королевском, Подольском, Химкинском, Одинцовском и Московском областном филиалах Кожно-венерологического диспансера Московской области, а также в Московском областном онкологическом диспансере и в центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы.
Пройти исследование можно по направлению врача. Записаться на прием можно через чат-бота Денис в мессенджере "Макс", региональный портал госуслуг "Здоровье", по телефону горячей линии 122 или в приложении "Добродел Здоровье".
 
